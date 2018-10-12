'Payitaht: Abdülhamid'de bu sezon son derece olumlu gelişmeler olduğunu gözlemledim. Dizinin belki de tek kusuru olan 'temposuzluk' giderilmiş. Özellikle Gürkan Uygun, dizinin ihtiyaç duyduğu 'aksiyon' sorunu için jeneratör vazifesi görüyor. (TRT Genel Müdürü İbrahim Eren daha fazla aksiyon sahnesi olması için yapımcıyı fena sıkıştırmış diye duydum) Başak Daşman'ın oynadığı 'Şivenaz' bu sezon diziyi sürükleyecek isimlerden. 'Mısır Hidivi Fuat' rolüyle izlediğimiz Hakan Yufkacıgil ise ilk bölüm performansıyla pırıl pırıl parladı.

Ve Bülent İnal... Bana göre ekrandaki padişahlar içinde en başarılısıydı. Şimdi hemen 'Kanuni Sultan Süleyman'ı oynayan Halit Ergenç'i ne çabuk unuttun?' diyebilirsiniz.

Ama hatırlayın ki, Ergenç'in 'Kanuni' olma sürecinde en az üç-dört haftalık bir yalpalama dönemi vardı. Bülent İnal ise daha ilk bölümden itibaren adeta bu rol için yaratılmış olduğunu gösterdi.

Bastonunu tutan sağ eliyle yaptığı o sözlerini pekiştirme hareketleri bile tek kelime ile kusursuz. (Bülent İnal'la sohbetimizde "Abdülhamid çok baskın bir karakter.

Set çalışması bitince rolden çıkmak zor olmuyor mu?

Mesela evde yemek tuzsuz geldiğinde filan?" diye sordum.

Gülümsedi. "Ne olursa olsun, evdeki hünkar daima sevgili eşimdir" dedi) 'Payitaht: Abdülhamid' bu sezon da 'Eğer ders almazsanız, tarih tekerrürden ibaret kalır' sözünün altını kalın çizgilerle çizecek. Yüreği vatan sevgisiyle dolu önderlerin, iç ve dış düşmanlar tarafından nasıl kuşatılmaya çalışıldığını ibretle izlemek istiyorsanız, bu sezon da Payitaht'a uğramadan geçmeyin derim.