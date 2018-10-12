Son dönemin ekrandaki 'en kötü' adamı 'Vedat'tan bize kurtuluş yok. Atv'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali olarak sadece 'Tahir' ile 'Nefes'e değil, adeta hepimize eziyet eden 'Vedat', üçüncü kez hortladı! Bu kez 'Tahir' onu bir sandığın içine kilitleyip toprağa gömdü. Ama bizimki yine kurtuldu. Sadece kurtulmakla yetinmedi, dürbünlü tüfekle 'Tahir'i öldürmek isterken, yanlışlıkla 'Nefes'i vurdu.

Artık 'Vedat'ın vampir olduğunu düşünmeye başladım.

Kalbine tahta kazık çakmadan bu musibetten kurtuluş yok!