TRT Çocuk'taki 'İstanbul Muhafızları', en sevdiğim çizgi filmdi. Dikkat edin; 'Kızımın en sevdiği' değil, 'En sevdiğim' diyorum. Çünkü ne zaman karşımıza çıksa ailece keyifle izliyoruz.

Çizgi filmden bu köşede daha önce de iki kez söz etmiş, takdirlerimi belirtmiştim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin himayesinde hayata geçirilen 'İstanbul Muhafızları', şehrin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkan ve kötü adamlarla mücadele eden bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.

Anlatırken de İstanbul'un gezilmesi, görülmesi gereken tarihi güzelliklerini çocuklara ve ebeveynlerine öğretiyor.

'İstanbul Muhafızları', şimdi de sinema filmi olarak beyazperdede. 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'nin çekimleri; Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleşti.

Filmi hem çocuklara, hem ebeveynlerine tavsiye ediyorum. Özellikle İstanbul'da oturanlar, nasıl bir hazinenin üzerinde yaşadıklarını ve neleri koruyup kollamaları gerektiğini daha iyi anlayacaklardır diye umut ediyorum. Bu arada trafik kazalarını önlemek için çocukların eline düdük verdik. Doğayı korumak adına onları 'savaşçı' haline getirdik. Anne babalarını sigara illetinden korumak için yine onları görevlendirdik. Şimdi İstanbul'un tarihi ve turistik hazinelerini koruma görevini de onlara ihale etmiş bulunuyoruz. Biz büyükler de kollarımızı kavuşturup izleyelim bari!