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YÜKSEL AYTUĞ
14 Ekim 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Yayalara öncelik tamam da...

Trafik cezalarının caydırıcı hale getirildiği yeni girişimi yürekten destekliyorum. Yeni uygulamada, trafikteki geçiş önceliği de tamamen da olacak. Bir kişi eğer ayağını yaya geçidine atmışsa, araçlar durup ona yol verecek.
Bir zamanlar Avrupa'ya gidenlerin birbirine şaşkınlık ve gıptayla anlattığı bu medeni uygulamanın hayata geçme sürecinde bazı aksaklıklar olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bizde henüz böyle bir 'kültür' yok. Yaya, ayağını geçide bastığında eğer 'zank' diye durursanız, büyük ihtimalle sizden böyle bir hareket beklemeyen arkadaki araç size çarpacaktır. 'Kültür' yerleşene kadar, yaya geçitlerine yaklaşırken bir gözünüz de dikiz aynasında olsun. Yayalar da 'Nasıl olsa duracak' güvencesiyle kendilerini hemen yola atmasınlar. Malum, alışık gözde lens durmaz! (Bir halk deyişi ancak bu kadar kibarlaştırılır. Kendimle gurur duyuyorum vallahi.)

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