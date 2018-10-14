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YÜKSEL AYTUĞ
14 Ekim 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

İstanbul’un şahane köyleri

Atv'de İbrahim Sadri'nin sunduğu hafta sonu kahvaltı haberlerini iple çeker oldum. Sebebi, genç ve başarılı muhabir Sümeyye Yılancı'nın tanıttığı 'un köyleri...
Hani hepimiz zaman zaman şehir hayatından sıkılıp da 'Alıp başımı bir köye yerleşeceğim. Domates ekip tavuk yetiştireceğim' filan deriz ya, aslında İstanbullular'ın köy hayatını solumak için öyle kilometrelerce yol katetmelerine gerek yok. İşte Sümeyye de her hafta İstanbul il sınırları içindeki bir köyü tanıtıyor. Sunumu samimi, izlenimleri enformatik. Bir hafta Kilyos Demirci'de, bir hafta Beykoz Göllü köyünde.
Bence İstanbul'daki tüm köy muhtarları toplanıp beldelerini harika bir şekilde tanıttığı, oraların turizm ve ticaretine katkı sağladığı için Sümeyye'ye bir şükran plaketi vermeliler.

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