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YÜKSEL AYTUĞ
19 Ekim 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Biletleri çoktan almışlar

Sektörde 'spoiler' diye bir terim var. Bir film ya da dizinin sonunu ya da en can alıcı sahnesini afişe edip izlemeyenler için o yapımın tadını kaçırma eylemine ya da o eylemi gerçekleştiren kişiye 'spoiler' deniliyor.
Peki bir dizi, kendi kendisi için 'spoiler' yapar mı? Yaptığına şahit oldum. Hem de bizim dizilerden birinde...
Show TV'deki 'Çukur'da sahnelerin arasına dağıtılan duvar yazılarını dizinin tutkunları iyi biliyor.
Hatta pek çoğu internet ortamında fenomen haline geliyor.
Bu hafta duvara yazılan bir yazıda şu ifade yer alıyordu:
'Spoyler:
Dönecekler'...
Kim dönecek peki?
'Çukur'dan uzaklaştırılan 'İdris Baba', karısı, oğulları ve diğerleri tabii ki... Yani kimsenin endişelenmesine gerek yok.
Belli ki, bizimkiler indirimli olsun diye dönüş biletlerini çoktan almışlar.

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