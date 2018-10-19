Beyazıt Öztürk, meğer kına gecelerinde perde arkasından darbuka çalarmış.

Beyaz, 'O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda anlattı. Gençlik döneminde harçlığını çıkarmak için biri keman, diğeri klarnet çalan iki arkadaşıyla birlikte düğün salonlarındaki kına gecelerinde darbuka çalarmış. Bilen bilir; sadece kadınlara özgü kına gecelerinde eskiden müzisyenler için mekanlarda bir perde kurulur, onlar da kimseye görünmeden ve kimseyi görmeden sanatlarını o perdenin arkasından icra ederlerdi. Beyaz da onlardan biriymiş işte...

Gelin görün ki, 'hayal perdesini' boydan boya yırtan Beyaz, şimdilerde ülkenin en tanınan şovmeni.

Öyle ki, ünlü olma hayali kuranları seçecek bir koltuğun da sahibi.

Perdede gölgenizin görünmesi için arkada güçlü bir ışık olması gerek. Kimi o ışığı buluyor, kimiyse sonsuza kadar gölgede kalıyor.