Birkaç y��l önceydi; Zeytinburnu Belediyesi, gençlerin faydalanması için ilçeye bir kapalı buz pateni pisti yaptırmıştı.

Ancak buraya gelen çocuklar ve aileleri, çevredeki sokak çocuklarının tacizinden rahatsız olunca, milletin ayağı kesildi, salon boş kaldı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Murat Aydın ve ekibi müthiş bir 'rehabilitasyon' çalışmasına girişti.

Çoğu madde bağımlısı olan o sahipsiz çocukları topladı, onlardan bir buz hokeyi takımı kurdu. O takım da pek çok uluslararası şampiyonada önemli başarılar elde ederek ülkemizi gururlandırdı.

İşte bu müthiş hikaye, pek yakında TRT 1 ekranlarında dizi olarak karşımıza gelecek. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturacağı 'Sıfır Noktası' adlı dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Başrollerde Tayanç Ayaydın ve Vildan Atasever var. Belediye Başkanı Murat Aydın'ı canlandırması için de Altan Erkekli ile görüşmeler sürüyor.

Sinemaseverler iyi hatırlar; yıllar önce 'Üşütük Popolar' adlı bir film tüm dünyayı sallamıştı. Toprağına hiç kar düşmemiş Trinidadlılar'ın kış olimpiyatlarına gönderdiği buz kayağı takımının komik ama bir o kadar da mesajla yüklü hikayesini anlatıyordu. Eminim 'Sıfır Noktası' da, eğer ekrana iyi aktarılırsa, donmak üzere olan 'insanlığımızın' buzlarını çözebilir.