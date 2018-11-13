TRT 1'deki Ana Haber Bülteni sunucusu Canan Yener Reçber, cuma akşamı bülteni "Yarın Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 70'inci yıl dönümü" diyerek kapattı. Ancak Büyük Önder'in vefatının 80'inci yıl dönümüydü.
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