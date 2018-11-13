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YÜKSEL AYTUĞ
13 Kasım 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

TRT 1'deki Ana Haber Bülteni sunucusu Canan Yener Reçber, cuma akşamı bülteni "Yarın 'ün ölümünün 70'inci yıl dönümü" diyerek kapattı. Ancak Büyük Önder'in vefatının 80'inci yıl dönümüydü.

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