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YÜKSEL AYTUĞ
13 Kasım 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Baklava festivali(!)

Yok yok, bazıları gibi 'Hafta sonu davetli olarak gittiğim 'te ne baklava yedim be' gibisinden kalorisi yüksek, profili düşük bir yazı yazmayacağım. Geçen haftanın 'baklava festivali' Gaziantep'te değil, Kanal D ekranlarındaki 'Muhteşem İkili' dizisinde yaşandı.
Dizinin iki başrol oyuncusu Kerem Bürsin ile yarı çıplak halde kavgaya girince ortaya tepsi tepsi 'baklava' saçıldı. Hangi baklavadan söz ettiğimi artık anlamışsınızdır.
Malum, bilimsel adı 'adonis' olan karın kaslarına halk arasında 'baklava' deniliyor.
O sahnenin ardından genç kız forumlarında anket ve tartışmalar da başladı tabii. Adonislerle ilgili olarak 'Onunki beşliydi, diğerininki sekizli' filan gibi 'teknik' yorumlara bile girildi. (Forum sonuçları sabah ekranındaki magazin masalarına geldi de oradan biliyorum) Bu arada 'Erkenci Kuş' dizisinin yakışıklısı da neredeyse her bölüm karın kaslarını sergileme 'olanağı' buluyor. Bu hafta kervana 'Aşk ve Mavi'nin yeni oyuncusu Keremcem de katıldı. Onu 'üstsüz' gören evin hizmetlisi Birgül'ün fabrika ayarları bozuldu.
Belli ki yapımcılar, genç hanımların ilgisini dizilere odaklamak için beyin kıvrımlarından değil, karın kaslarından medet umar olmuş.
Peki ben bunca yazıyı niye döşendim? Kıskançlığımdan olmasın sakın...
Hayaller baklava, gerçekler muhallebi...

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