Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye'de anlattı... Bir genç, sosyal medya hesabından ona ulaşıp 'Abi beni de 'Survivor'a alır mısın?' diye sormuş. Ertesi gün aynı gençten bir mesaj daha gelmiş: 'Abi ben gelemiyorum
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