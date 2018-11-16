Gerçek birer 'yol arkadaşı' olarak bilinen ve son olarak '3 Adam' adlı talk show programını birlikte sunan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, kariyerlerini 'bireysel' sürdürme kararı almışlardı.

Oğuzhan müziği, İbrahim sinemayı seçti. Ne yapacağı merakla beklenen Eser ise karşımıza tv8 ekranlarındaki yeni talk show programı 'Eser Yenenler Show' ('EYS') ile çıktı.

Lafı eğip bükmeden, dosdoğru söyleyeyim: Bu iş tamamdır Eser'cim.

Beyaz ve Okan Bayülgen'in elini eteğini çektiği sezonda 'EYS' kesinlikle iş yapacaktır. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın konuk olduğu ilk bölümü gözümü kırpmadan izledim.

Eser'in en büyük silahı 'samimiyet.' İlk bölümde karşısına, doğallığı ve rahat tarzı ile gençlerin gönüllerini fetheden Aleyna ile sempatik çocukluk arkadaşı İbrahim'i alınca; hem Eser coştu, hem de şovdaki 'sahicilik' zirve yaptı.

Ama şimdi çıta çok yüksek bir yerde duruyor. Eser, konuk seçimlerini doğru yapmazsa yeni bölümlerde çıtanın altından geçmek zorunda kalabilir. Bu arada programın en zayıf tarafı, video ve mini skeçlerdi.

Hem prodüksiyon, hem yaratıcılık açısından bu alana daha fazla yatırım yapılmalı.

Son sözüm ise Aleyna Tilki için. Son yıllarda 'nihayet' dediğim tek 'dünya starı adayımız' Aleyna'dır. Bu kızda çok iş var, çook! Kız, ABD'deki ünlü prodüktörlerin dikkatini çekebilmek için öyle zekice manevralar yapmış ki, şaştım kaldım vallahi.