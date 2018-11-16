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YÜKSEL AYTUĞ
16 Kasım 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Bu ‘Tipi’ye kim dayanır?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta müthiş bir sahne vardı. Arkadaşlarını satan, 'Davut Bey' ve 'Ekrem'i öldüren 'Ateş' olmasına rağmen, '' yanlış bir istihbarat sonucu ''yi suçladı. 'Tipi' öyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı ki, suçlamayı kabul edip kendisini savunmayarak adeta 'intihara' teşebbüs etti. Tek şartı ise kendisini infaz eden kişinin 'İlyas' olduğunu, onu canı gibi seven ablasının bilmemesiydi.
'İlyas' (Ozan Akbaba) ve 'Tipi' (Savaş Özdemir) arasındaki müthiş sahne, sıra dışı oyunculuk performansları ve etkileyici diyalogları ile şimdiden Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına girdi.

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