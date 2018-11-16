'O Ses Türkiye'de jüri üyeleri, güçlü sesleri takımlarına katabilmek için adeta dört takla atıyorlar. Öyle ki;

'Karizmayı çizdirir miyim, hayranlarımın önünde komik ve aciz duruma düşer miyim?' diye bir an bile tereddüt etmeden, seçim öncesindeki politikacıları kıskandıracak kadar uçuk vaatlerde bulunuyorlar.

"Seninle beraber yemeğe çıkarız", "Ben seni yemeğe çıkarmam, evde sana yemek yaparım", "Seninle birlikte sahneye çıkarız, benim vokalistim olursun" gibi vaatler bunlardan sadece birkaçı...

Özellikle bu sezon jüriye yeni katılan Beyaz ile Seda Sayan, tecrübeli rakipleri Murat Boz ile Hadise'den oyuncu kapabilmek için akıl uçuran vaatlerde bulunuyorlar.

Örneğin Beyaz, etkilemek istediği bir yarışmacıya "Bende ünlülerin Whatsapp grupları var, seni oraya dahil ederim" bile dedi.

Seda Sayan ise, genellikle Murat Boz ve Hadise'yi tercih eden rock ve metal tarzı yarışmacılar için koluna dövme bile yaptırdı. Bu hafta Sergio adlı yarışmacı için kapışan ikiliden Hadise, "Beni seçersen birlikte gidip dövme yaptırabiliriz.

Bilirsiniz ben sözümü tutarım" demesine rağmen yarışmacıyı 'eski arabeskçi, yeni heavy metalci' Seda Bacı'ya kaptırdı.