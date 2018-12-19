atv Ana Haber'deki ibret verici görüntüleri ertesi gün Güneş gazetesi manşete çekti, 'Çekilmez oldu' başlığı ile...

Haber gerçekten de dehşet vericiydi. Kağıthane'de üst üste iki gün, biri 5, diğeri 3 yaşında iki çocuk çekiciler tarafından kaçırıldı. Evet, 'Kaçırıldı' diyorum, çünkü bunun hukuk dilinde başka bir karşılığı yok. Çekici görevlileri; hatalı park eden araçları, çevredekilerin "İçeride çocuk var, ne yapıyorsunuz?" şeklindeki uyarılarına aldırmadan 'çatın çatır' çekip otoparka götürdüler. Üstelik aynı suçu iki gün üst üste işlediler. Hem de ihbarı alıp olay yerine gelen atv kameraları önünde...

Atv'nin haberinde, görüşü alınan uzman hukukçular, durumu 'Aleni bir hürriyeti kısıtlama hadisesi' olarak niteleyip ailenin görevliler hakkında dava açma hakkı bulunduğunu ifade ettiler.

Aynı gün bültenlere bir haber daha düştü. Geyve'de öfkeli bir çekici sürücüsü, kendisine yol vermeyen aracın şoförünü, karısının gözleri önünde ezerek öldürdü.

Devlet, artık araç çekmeyi trafiği rahatlatan bir önlem değil 'rant yöntemi' haline getiren ve bu uğurda kendi kendilerini 'Ali kıran baş kesen' ilan eden bazı çekici ğörevlilerine dur demeli. Zira artık iyice 'çekilmez' oldular!