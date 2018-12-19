atv'nin fenomen dizilerinden 'Sen Anlat Karadeniz'in bu denli sevilmesindeki baş etkenlerden biri de dizide seslendirilen türküler. Özellikle 'Asiye'yi canlandıran Öykü Gürman'ın söylediği her türkü, gerçekten de o hafta sosyal medyada 'olay' haline geliyor. Dizinin müziklerine ilgi gösterenler sadece Türk izleyiciler de değil. Örneğin, Gürman'ın dizide söylediği 'Oy Beni' türküsü, Youtube'da 50 milyondan fazla tıklanmış. Aynı siteye gönderilen video mesajlarında, bazı Uzakdoğulu izleyicilerin 'Oy Beni' türküsünü söyleme çabalarına bile tanık oldum.

Bu arada 'Sen Anlat Karadeniz'in dizi müziklerinden oluşan bir 'soundtrack' albümünün zamanı geldi de geçiyor bile...