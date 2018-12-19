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YÜKSEL AYTUĞ
19 Aralık 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Sen Söyle Karadeniz

atv'nin fenomen dizilerinden 'Sen Anlat 'in bu denli sevilmesindeki baş etkenlerden biri de dizide seslendirilen türküler. Özellikle 'Asiye'yi canlandıran 'ın söylediği her türkü, gerçekten de o hafta sosyal medyada 'olay' haline geliyor. Dizinin müziklerine ilgi gösterenler sadece Türk izleyiciler de değil. Örneğin, Gürman'ın dizide söylediği 'Oy Beni' türküsü, 'da 50 milyondan fazla tıklanmış. Aynı siteye gönderilen video mesajlarında, bazı Uzakdoğulu izleyicilerin 'Oy Beni' türküsünü söyleme çabalarına bile tanık oldum.
Bu arada 'Sen Anlat Karadeniz'in dizi müziklerinden oluşan bir 'soundtrack' albümünün zamanı geldi de geçiyor bile...

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