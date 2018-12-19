Önceki akşam GÜNAYDIN'ın geleneksel yeni yıl buluşmasında yine şov dünyasının ünlü konuklarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık.

Geceye öyle yoğun bir ilgi vardı ki, elit davetliler topluluğu adeta People'ın kapılarından taştı. Memlekette 'ünlü' denilmeyi hak eden kim varsa gecedeydi. Hatta atv dizilerinin en büyük rakibi, Show TV'nin 'Çukur' dizisinin oyuncuları bile oradaydı.

GÜNAYDIN'a ve onun cefakar çalışanlarına bu yıl sayısız ödül verildi. Ama bana göre aldığımız en güzel hediye, o geceye gösterilen müthiş ilgiydi.

Onlara herhangi bir ödül vâdedilmemişti. Sadece beraber olmak, hoş sohbetlerle geride kalan yılın yorgunluğunu birlikte atmak, bir geceliğine gazetecisanatçı ilişkisini kenara bırakıp samimiyetle, dostça kucaklaşmaktı derdimiz. Sağ olsunlar, aynen karşılık verdiler.

İlkeli, tarafsız, özel hayata saygılı, daima doğruyu, iyiyi ve güzeli destekleyen 'omurgalı' duruşumuzun karşılığını bu müthiş geceyle aldık. Bundan daha anlamlı bir ödül olabilir mi?