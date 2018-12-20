Murat Özdemir... Cilalı imaj çağının son kurbanı... Semra Kaynana gibi, Caner gibi, Taner ve Ajdar gibi...

Önce şişirildikçe şişirildiler, sonra şöhret balonu patlayınca kendilerini bir uçurumun dibinde buldular.

Murat Özdemir, sinir bozucu hareketleriyle önce tv8'in 'Yemekteyiz' programından, sonra da kanalın diğer yarışması 'MasterChef'ten kovuldu. Sonra yeniden adından söz ettirebilmek için saçmalamaya devam etti. Son olarak da evinde beslediği zavallı papağana işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük infial uyandırdı.

Kolluk kuvvetleri harekete geçti. Anlaşıldı ki, Murat Özdemir'in altı suçtan sabıkası var. Üstelik bir de şartlı tahliyesi bulunuyor. 'Bunca sabıkası olan birinin ekranda ne işi var?' tartışmasına girecek değilim. Beni asıl kaygılandıran, Murat Özdemir'in sosyal medyada tam 120 bin takipçisinin bulunması... İşte başlığa 'Murat'ı nasıl delirttik?' diye yazmamın sebebi bu.

Bu sütunlarda yıllardır yazıyorum, 'Tuhaf olan, saçmalayan herkes ekranda prim yapıyor. Yoksa anormal olan ben miyim?' diye... Murat Özdemir'deki 'tehlikeli potansiyeli' fark edip ilk uyaran kişi de bendim.

Murat'ın 'Survivor'a katılacağı söylentileri üzerine bu ihtimalin yaratacağı tehlikeleri de bu sütunlarda ilk kez ben işaret etmiştim. İşte gelip dayandığımız son nokta bu...