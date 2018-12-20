Pazartesi sabahı, atv'nin kahvaltı haberlerinin en neşeli görüntüsüydü. Sivas'ın Hafik ilçesindeki gençler, buldukları bir ahşap merdiveni bir cipin arkasına bağlayıp üzerine binerek buzlu yollarda keyifle tur atıyorlardı.

Bir ara yolda Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan'a da rastladılar. Başkan dayanamadı, merdivenin en önüne kurulup gençlerle ilçeyi turlamaya başladı.

Ne yalan söyleyeyim, 'Trafiğe açık alanda bu yapılır mı? Koca başkan niye kötü örnek oluyor?' filan diyemedim.

Birincisi, görüntü acayip keyifliydi. İkincisi, ben de Hafik'liydim... Hemşerilerime kıyamadım yani...