Atv'nin kült dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Reis'i (Oktay Kaynarca), bu hafta fasulye ayıklarken görenler şaşırdı.

Annesi 'Hayriye Ana' mutfakta fasulye ayıklıyordu. Oğlu 'Hızır' yanına gelince, "Elin boş durmasın. Al bakalım şunları da ayıkla" dedi. 'Reis' yan çizdi: "Olmaz, seninle konuşacaklarım var." 'Hayriye Ana' otoritesini konuşturdu: "Ağzın değil, elin boş durmasın dedim. Hem ayıkla, hem konuş..." 'Hızır Reis'in bu emre itaat etmekten başka şansı kalmamıştı.

Aldı eline bıçağı, fasulyelerin kılçıklarını ayıklamaya koyuldu.

Aslında sahnenin mesajı açıktı. Çekirdek çitler gibi adam vuran, herkesin karşısında dizlerinin bağının çözüldüğü haşmetli 'Hızır Reis' bile annesinin gözünde sadece ve sadece 'çocuk'tu!

Bu haftaki 'Eşkıya'ya bir de sitemim var. 'Hızır Reis', gece yarısı eliyle yaptığı pastırmalı yumurtayı öyle bir iştahla yedi ki, eminim benim gibi ekran başındaki pek çok kişiye o saatte pastırma arattı!