Geçenlerde okuldaki cinayete tanık olan bir çocuğun, olayı adeta dizi bölümü anlatır gibi büyük bir soğukkanlılıkla nakletmesini ve korkan öğretmenlerini alaycı bir tavırla küçümsemesini, geleceğimiz adına en büyük tehdit olarak değerlendiren bir yazı kaleme almıştım.

Okurumuz Halit Ateş de buradan hareketle televizyon yayıncılarının sorumluluklarını hatırlatmış:

"Yüksel Bey merhaba, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığınız 'Asıl tehlike işte budur!' başlıklı yazınıza katılmamak ve çocuklarımız, geleceğimiz adına üzülmemek elde değil. Ama maalesef çocuklarımız artık bu gibi olayların olağan olduğu bir dünyada büyüyorlar. Haber bültenleri ve dizilerde her türlü silahlı silahsız çatışma görüntüleri, dolandırıcılık ve bunun hangi yöntemlerle yapıldığı, uyuşturucu maddelerin nasıl üretilip satıldığı ayrıntılarıyla anlatılmakta.

Dizilerde 'sigara' demek bile yasakken, kadın-erkek ilişkilerinde çoğu dizi en az üç karakterli aşk(!) ilişkileri işlemekte.

Avrupa'nın en fazla televizyon izlenen ülkesi unvanımızı da uzun zamandır koruduğumuzu düşünürsek, umarım tez zamanda yaptığımız yanlışların farkına varırız da ekranlarımızı güzelleştirebiliriz."