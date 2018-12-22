Geçen hafta atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı kritik ederken, 'Hızır Reis' ile 'Ünal'ın gece yarısı mutfakta verdikleri mini pastırmalı yumurta partisinin herkesi özendirdiğini söylemiştim.

Köşemizin kıdemli okurlarından Haluk Zırh, hem bu sahneden nasıl etkilendiğini yazmış, hem de 'EDHO'nun sevilmesindeki en önemli nedenlerden birinin de 'ayrıntılara verdiği önem ve dikkat' olduğunu vurgulamış:

"Günaydın Sayın Aytuğ.

O sahneyi izleyince vallahi mutfağa gidip pastırma olmasa da özellikle bakır sahana yumurta kırıp yemeyi düşündüm.

Ancak o saatte eşimin de canı çeker, yerse rahatsız olur endişesi ile vazgeçtim. Gerçekten insanları özendirdi 'Hızır Reis' ve 'Ünal'.

'EDHO'yu izlerken ince ayrıntılara önem verdiklerini görüyor ve takdir ediyorum. Ayın 18'inde yayınlanan bölümde 'Hızır Reis' ve arkadaşları bodrum katta sohbet ederlerken, duvarda asılı gemici takvimi tabir ettiğimiz üç ayı gösteren takvimde gün 18'i gösteriyordu. Bu tip ince ayrıntılara dikkat edilmesi beni bir izleyici olarak çok memnun ediyor ve seyrettiğim dizinin bence kalite değerini gösteriyor. Ayrıca bu bölümde de Cengiz cami duvarına çok yaklaştı. Kolay gelsin..."