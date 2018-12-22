Cumartesi günleri bu köşeyi siz değerli okurlarımızın mesajlarına ayırmamdaki en büyük sebep, sektör ile izleyiciler arasında fahri bir okur temsilciği, ombudsmanlık görevi icra etmek. Zira görüyorum ki; seyirci, kanalların okur temsilcilikleri ya da RTÜK'ün şikayet hattıyla tatmin olmuyor.

Kendisiyle direkt muhatap olan, derdini samimiyetle dinleyip sesini duyuracak birilerini arıyor.

Okurumuz Sami Benli de ismini bu köşede gördükten sonra yaşadığı mutluluğu paylaşmış.

'Teşvik edici' bulduğum için yayınlıyorum:

"Yüksel Bey, bir yazıya bu kadar hızlı cevap verip köşenizde ismimi yazarak yer vermeniz doğrusu beni berhudar etti. Kızımın, okuduğu şehirden telefon açıp "Baba, yorumun çıkmış Yüksel Aytuğ'un köşesinde" diye sevincini göstermesi apayrı bir duyguydu. Eş dost yazıyı okuyanlar bana döndüler gün boyu. Adeta birilerinin ifade edemediği duygularına tercüman olmuşuz istemeden. Bu vesileyle size en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız..

Sizi takip etmek için artık bir nedenim daha var..."