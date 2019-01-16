Cuma akşamı aynı haberi önce Show, sonra Star Ana Haber'de izledim.

Türkiye'de yaşayan İranlı aile, köpekleri Miniş'i Taksim'de yürüyüşe çıkarmışlar.

Ancak küçük yaramaz bir yolunu bulup kaçmış. Aile yana yakıla onu ararken, kırmızı montlu bir kadın onu evine götürmüş. Show Ana Haber'de kadının bir hayvansever olduğu, köpeği evine götürdükten sonra sosyal medyada paylaşım yaparak sahiplerini aradığı ve Miniş'in bu sayede ailesine kavuşturulduğu belirtiliyordu.

Ancak Star Ana Haber'de aynı kadının, köpeğin sahibi gibi davranıp onu kaçırdığı ve Miniş'in polis takibi sayesinde ailesine kavuşturulduğu ifade ediliyordu.

Ben Show Haber'i daha inandırıcı buldum. Zira kadının sosyal medya paylaşımlarını ekrana getirerek onun gerçek bir hayvansever olduğunu ispatlamışlardı. Star Haber'in ise o kadına sanırım bir özür borcu doğdu.