Geride bıraktığımız haftanın en dramatik haberiydi.

Genç adam, motosiklette bulunan tek kaskı kendi takmayıp nişanlısına vermişti. Kaza yaptılar.

Adam öldü, genç kadın kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kadının olay yerindeki yürek paralayan çığlıkları hâlâ kulağımda...

Bu acı olaydan çıkardığım önemli bir ders var.

Bence artık motosikletlerde ikinci kask 'bulundurmak' zorunlu hale getirilmeli.

Araç muayenelerinde nasıl sadece sürücü koltuğundaki emniyet kemeri yeterli bulunmayıp tüm ön ve arka koltuklardaki kemerler zorunlu kılınıyorsa, motosikletlere de ikinci kask mecburiyeti getirilmeli. Belki böylece o fedakar genç, boşu boşuna ölmemiş olur...

NOT: Trafik kanununda motosiklette arkada oturan kişinin kask takması zorunlu. Ama tek kişinin bindiği motosiklette 'ikinci kask bulundurmak' gibi bir mecburiyet yok.