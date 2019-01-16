Neredeyse bir yılı aşkın bir süredir adeta kış uykusuna yatan TRT Belgesel'in Ocak ayı ile birlikte yeni yüzüyle izleyici karşısına çıkacağını size bu sütunlardan duyurmuştum. Kanal, gerçekten de 2019'a fırtına gibi girdi. Birbirinden ilginç yeni yerli belgesel yapımları yeri geldikçe size tanıtacağım.

Ancak cumartesi günü izlediğim 'Pazarlık' adlı yapım, biraz keyfimi kaçırdı.

Malum, bu aralar 'Doğan görünümlü Şahinler' ile yollarda makas atan, drift yapan bir acayip güruh oluştu. Bu gençler, eski Tofaş'ları modifiye edip trafiğe açık alanlarda adeta dehşet saçıyorlar. 'Pazarlık' da Ankaralı bu Apaçilerin(!) pazarlıkla araç edinip onları yasa dışı yarışlara hazırlama öykülerini ekrana taşıyor.

Belli ki o delikanlılar oyuncu.

Olayların geçtiği yerler de büyük ihtimalle önceden trafiğe kapatılmış alanlar. Gelin görün ki, trafikte hız yapmaya fena halde yüreklendiren, kötülüğe teşvik edici tonlar belgesele(!) egemen olmuş.

Sanırım bu program, Discovery Channel'da yayınlanan 'Sokak Çılgınları' adlı yapımdan feyz almış. Orada da yasa dışı yol yarışlarının ve bahislerin perde arkası ekranlara yansıtılıyor.

Gençlerin 'ölümüne hızlandığı' şu günlerde hem TRT Belgesel'i, hem de Discovery Channel'ı biraz daha sorumlu davranmaya davet ediyorum.