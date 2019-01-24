'Eşkıya' hayranlarına üç ay gibi gelen üç haftalık hasret bitti ve dizimize nihayet kavuştuk. Fragmanlar, dizinin hayranlarının yüreğini ağızlarına getirmişti, İlyas Çakırbeyli öldü diye... Meğer ağır yaralı kurtulmuş. Eee durum böyle olunca da sıra, onu bıçaklayan çete Façalılar'dan intikam alınmasına geldi. Hem de ne intikam...

'Eşkıya', ilk bakışta erkek izleyiciye hitap eden bir 'mafya' dizisi gibi görünüyor. Ama özü hiç de öyle değil. Diziyi kadınlar da büyük bir ilgiyle izliyor. Sebebi, bu dizide itilen, kakılan, aciz, güçsüz, hırpalanan kadın göremezsiniz. Çakırbeyli kadınları her türlü güçlüğün altından dimdik kalkmayı biliyor. Dahası; Hızır, İlyas, Alparslan fasa fiso, asıl 'reis' kadınlar. Hele Hayriye Ana... Onun sözünün üstüne söz söylemek ne mümkün? Geçen bölümde Hayriye Ana, oğlu Hızır'a taze fasulye ayıklatmıştı. Bu bölümde ise koskoca Hızır'ı ütü yaparken izledik. Hele Hatice'nin de evde Enişte'ye sürekli ütü yaptırdığını öğrenince iyice şoke olduk.

Aslında bu görüntüler dizinin 'kahramanlarının' karizmalarını acızık çiziyor gibi görünse de, hepimize önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Erkek baş ise kadın boyundur. Onu, istediği yöne döndürür!

Kadınların sürekli itilip kakıldığı diziler arasında 'Eşkıya' kadar kadınları yücelten başka dizi yok. Kıymetini bilin hanımlar...