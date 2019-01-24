Onu bu köşede hep şöyle anons ettim: 'Gerçek anlamda Türkiye'den dünyaya açılabilen tek ses sanatçısı...' Seslendirdiği şarkılar defalarca dünya pop listelerine en tepelerden girdi. Sahne şovları, klipleri tüm dünyada ağızları bir karış açık bıraktı. Dünyanın en önemli süperstarlarıyla yaptığı düetler ayakta alışlandı. Geçen yıl Eurovision'da temsil ettiği San Marino'ya tarihinin en yüksek puanlarını getirdi.

Serhat Hacıpaşalıoğlu'ndan söz ettiğimi anlamışsınızdır. Ne yazık ki bunca başarısına rağmen, Türkiye'de bir türlü hak ettiği yere konuşlanamadı. Belki de gece hayatı olmadığı, sansasyon yaratmadığı, ona buna laf sokmadığı içindir, kim bilir!

Serhat için bu yıl da San Marinolular yalvar yakar oldu, 'Ne olur bizi bu sene de Eurovision'da temsil et" diye. Çaresiz, kabul etti. Yani bu yıl Tel Aviv'de yapılacak yarışmada San Marino'yu yine bir Türk, Serhat Hacıpaşalıoğlu temsil edecek. Biz de haberlerini ondan bundan duyacağız...