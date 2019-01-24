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YÜKSEL AYTUĞ
24 Ocak 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Helal size Laleli esnafı

BBC'de yayınlanan 'Sex in Strange Places' adlı belgeselde, Laleli'de dilencilik yapan bir Türk kadını parayla konuşturup "Ben Suriyeliyim. Halep'ten Türkiye'ye geldim. Burada hayatımı sürdürebilmek için zaman zaman vücudumu satmak zorunda bile kalıyorum" dedirtmişler.
Kadını tanıyan Laleli esnafı, durumdan ilgilileri haberdar etmiş. Amacı Türkiye'yi kötülemek olan BBC belgeselcisi Julie Rooke'nin yalanı böylece ortaya çıkartılmış. BBC de belgeselin yayınına hemen son vermiş.
Vatan savunması her zaman elde tüfek, sınır boylarında yapılmaz. Memleket müdafaasının türlü yolları vardır. En birincisi de bilinçli vatanperver olmaktır. Bu nedenle vatanına sahip çıkan Laleli esnafını gönülden kutluyorum. Helal olsun size...

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