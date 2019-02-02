Okurumuz Pınar Gezgin de dizilerdeki kadınların çeşitli yollarla 'ezik' gibi gösterilmesine tepki vermiş:

"İyi günler Yüksel Bey; ben dizilerdeki kadın karakterlerin kendilerine ait odalarının olmaması konusunda yazmak istiyorum. Konu hep aynı: Fakir kızın en az üç kardeşi vardır. Başroldeki kız yetişkindir ama hâlâ küçük kardeşleri ile aynı odayı paylaşıyordur.

Üstelik senaryo gereği ailesine maddi olarak en büyük desteği sağlayan da odur ve ne hikmetse evin erkek evladının kendine ait bir odası vardır. Erkek üstünlüğü ve baskınlığı senaryolarda küçük ayrıntılarda bile var. Son olarak 'Vuslat' dizisinde de aynı durumu gördüm. Evin büyük kızı, diğer kız kardeşi ile aynı odayı paylaşmak zorunda. Eve büyük maddi katkıda bulunuyor ama işe yaramaz kardeşi, nedense diğer küçük erkek kardeşi ile aynı odayı paylaşmak zorunda değil. Senaryolardaki bu küçük ama önemli ayrıntıyı yazmak istedim."