Atv'nin gündüz kuşağında yer alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Esra Erol'da' programlarında işlenen konular; dizilere, filmlere taş çıkartan hikayeleriyle izleyenlerin ağızlarını bir karış açık bırakıyor. Köşemizin gedikli okurlarından Haluk Zırh da bu konuya değinmiş:

"Günaydın Yüksel Bey, gündüz kuşağında Müge Anlı'nın programında, Show TV'de yayınlanan 'Gülperi' dizisinin konusuna yakın bir olay işlenmekte.

(Aynı konu, 'Bir Günün Hikayesi' gibi pek çok Türk filminde de işlenmişti) Mardinli bir adamın, Lübnan'da bir patlama sonucu öldüğü sanılıp karısının, adamın kardeşi ile evlendirilmesi ve adamın köye giriş yapacağı sırada olayı öğrenerek, Irak Zaho'ya gitmesini işliyorlar. Adamın çocukları 38 yıl sonra babalarının yaşadığını öğrenip Müge Anlı'ya başvuruyor. Biz de 'Diziler bu konuları nereden buluyor, uyduruyorlar m?' diye düşünüyorduk.

Esra Erol'un programında ise çok daha acı bir olay konu edildi. Uzunköprü'de 'Komutan' lakaplı bir adam, yıllarca zeka engelli kızları bir şekilde elde ederek, onlar üzerinden para kazanıyor. Bunu programa telefonla bağlantısıyla katılarak anlatan birçok insan olmasına rağmen, günlerce hiçbir hukuki yaptırım uygulanmadı. Her iki olay da çok acı. Birisi, gereksiz töre anlayışının acısı, diğeri ise duyarsızlığın acısı. Allah sonumuzu hayırlı etsin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden maalesef. Bunları görünce artık dizilere, filmlere şaşırmayı çoktan bıraktık."