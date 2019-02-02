Geçen hafta İbrahim Tatlıses'in annesi ile Ayşen Gruda'nın cenaze törenlerinde yaşanan kargaşalardan yola çıkarak 'Cenaze fırsatçıları' başlığıyla bir eleştiri ve çözüm önerisi yazısı kaleme almıştım.

Okurlarımızdan Metin Ünsalan, Facebook sayfamızda hem görüşlerimize destek vermiş, hem de ölüm ilanlarında sıkça rastladığımız bir yazım hatasına dikkat çekmiş:

"Sayın Aytuğ, henüz gazetem gelmeden yazınızı tabletten okudum. Çok yerinde bir tespit. Ben de cenaze ilanlarında sıkça rastladığım bir Türkçe hatasına dikkat çekmek isterim. Bu konuyu Reklamcılar Derneği'ne de yazdım ama faydası olmadı. Cenaze ilanlarında yer ve zaman bildirilirken 'Öğle (ya da ikindi) namazına müteakip' şeklinde yazılır. (Doğrusu 'namazını müteakip' olacak) Bu yanlışı, tam sayfa kocaman puntolarla hazırlayan ilancılar dahil, herkes yapıyor. Önemsiz gibi görünse de Türkçemiz açısından rahatsız edici bir durum. Paylaşmak istedim. Belki müsait bir zamanınızda siz de değinirsiniz. Saygılar."