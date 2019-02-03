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YÜKSEL AYTUĞ
03 Şubat 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Filmi çekilse rekor kırar

Nasıl dramatik bir haberdi... Senegalli babanın yapışık Siyam ikizlerinden birinde kalp rahatsızlığı tespit edilmişti. Ancak ameliyat riskliydi. İşler kötü gidecek olsa, sağlıklı olan ikiz de yaşamını yitirebilecekti. Doktorlar, kararı babaya bıraktılar.
kimseyi böylesine zor bir kararla sınamasın. Baba şöyle dedi: "Böyle bir kararı almak çok zor. Kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına sadece Allah karar verebilir. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlahi bir işaret bekliyorum..." Sonuç ne olacak şimdilik bilinmiyor. Ama benim iyi bildiğim bir şey var; bu hikayenin filmi çekilse, gişe rekorlarını altüst eder...

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