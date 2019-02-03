Nasıl dramatik bir haberdi... Senegalli babanın yapışık Siyam ikizlerinden birinde kalp rahatsızlığı tespit edilmişti. Ancak ameliyat riskliydi. İşler kötü gidecek olsa, sağlıklı olan ikiz de yaşamını yitirebilecekti. Doktorlar, kararı babaya bıraktılar.

Allah kimseyi böylesine zor bir kararla sınamasın. Baba şöyle dedi: "Böyle bir kararı almak çok zor. Kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına sadece Allah karar verebilir. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlahi bir işaret bekliyorum..." Sonuç ne olacak şimdilik bilinmiyor. Ama benim iyi bildiğim bir şey var; bu hikayenin filmi çekilse, gişe rekorlarını altüst eder...