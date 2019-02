Şimdi size tam da pazar gününe yaraşacak, fıkra gibi bir olayı nakledeceğim.

Bizde 'Kim Milyoner Olmak İster?' adıyla yayınlanan ünlü yarışmanın 2008 yılında Fransa'da yayınlanan versiyonunda, genç adam 200 bin Euro'luk soruya kadar gelir. Ya yarışmadan çekilip 32 bin Euro'ya razı olacak ya da 200 bin Euro'ya ulaşıp final sorusunu görme şansı elde edecektir. Soru şöyledir: Hangi kuş türü yuva yapmaz? a) Akbaba b) Kırlangıç c) Guguk Kuşu d) Serçe. Adam düşünür taşınır ama doğru yanıtı bulamaz. Sonunda telefon jokeri hakkını kullanmaya karar verir. İlk iki kişiye ulaşılamaz. Geriye genç bir sarışın kadın arkadaşı kalır. Eh, sarışınların da bir namı var, malum.

Adam, soruyu sarışına yöneltir ve hiç ummadığı çabuklukta bir yanıt alır. "Doğru yanıt C şıkkı, yani guguk kuşu. Kesinlikle eminim." Adam çaresiz, C şıkkını söyler ve doğru yanıtla 200 bin Euro'nun sahibi olur. Adam, çekimler biter bitmez soluğu o sarışın hanımın yanında alır. "Zor bir soruydu, nasıl bildin?" diye sorar. Sarışın omuz silker: "Guguk kuşlarının sadece duvar saatlerinde yaşadığını herkes bilir..."