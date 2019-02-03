Geceleri el ayak çekildikten sonra ruhumu dinlendirmek için iki seçeneğim olur. Ya belgesel izlerim ya da eski Türk filmleri. Geçenlerde yine bir Türkan Şoray filmi izlerken, ilham perileri dürttü. Ben şiir niyetine yazdım, siz neye yorarsanız öyle okuyun. Gerçek şairler de beni bağışlasın...



AHH YEŞİLÇAM!..

Yine gecenin bir yarısı

Ekrandaki Türk filminin rengi hazan sarısı

Ben anıların girdabında bir güler, bir trajik

Ah niye büyüdü ki Sezercik'le Ayşecik?

Yine dudağa değmeden başını çevirdi

Türkan Kaldı mı böyle masumiyet, böylesine bir irfan

Sultan'ın saçındaki gül, defterimde solsaydı

Keşke en kötümüz Erol Taş gibi olsaydı

Bir başkaydı o filmlerin taksileri bile

Hâlâ gönlümü çeler o ellialtı

Şevrole "Arabayı teslim edicem abi" demezdi hiçbiri

Gel de arama şimdi Şoför Nebahat'i

"Senin annen melek oldu"da boşanırdı yaşlar

Olsun, o bitince bilirdik ki

Hababam başlar Aşklar onuruyla yaşanırdı, vermezdi hiç fasıla

"Bana sahip olabilirsiniz ama ruhuma asla..."

NOT: Yeni şiirlerim öbek öbek birikti. Üçüncü şiir kitabı yolda. Hevesli yayınevlerinden teklif bekliyorum.