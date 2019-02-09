Geçen haftaki 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yıldızı, hayvancılıkla uğraşan genç yarışmacı Emre idi. Saflığı, temizliği ve iyi niyetiyle herkesin gönlünü çeldi. Okurumuz Haluk Zırh da, buradan hareketle toplumsal bir çıkarımda bulunmuş: "Ben size 'Kim Milyoner Olmak İster?'de geçen hafta yarışan, Ankara'da hayvancılık yapan Emre adındaki bir yarışmacı kardeşimizden söz etmek istiyorum. Yüksel Bey, müsait olunca lütfen izleyiniz. (İzledim tabii ki!) Onda; özlediğimiz, hasret kaldığımız Türk insanını göreceksiniz. Biz aslında hepimiz böyleydik; nasıl haberlerde izlediğimiz o vahşi insanlar haline döndük anlayamadım. İzleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İyi günler dilerim, kolay gelsin."