Atv'nin kısa sürede efsane haline gelen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', seyirciden büyük ilgi ve takdir görüyor.

Okurumuz Murat Aydın ise dizide gözüne batan minik bir detaya dikkat çekmiş:

"Bir Zamanlar Çukurova dizisini severek izliyorum ve çok özenle çekildiğinin de farkındayım. Amacım kusur aramak değil ama gözüme batan ayrıntıyı da belirtmek zorundayım. Diziye yeni katılan doktor hanımın arabasının silecekleri, o yıllarda olmayan, günümüz otomobillerinde kullanılan 'muz' tabir edilen sileceklerindendi."

YAZAR NOTU: İşte 'Çukurova'nın nasıl fenomen haline geldiğinin en önemli kanıtı. Seyirci, bu denli zahmet ve özveri ile çekilen bir dönem dizisinde bula bula 'silecek kusurunu' bulabilmiş. Bu vesile ile 'Çukurova' ekibini yürekten kutluyorum. Bu arada 'Yakından Kumanda' okurlarının ekran dedektifliğini, algı açıklığını ve seçiciliğini de kutlamadan geçemeyeceğim doğrusu.