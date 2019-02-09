'O Ses Türkiye'nin finalinin ardından bu köşede kaleme aldığım sezon değerlendirme yazısı büyük ilgi gördü. Okurlarımız da kendi görüşlerini dile getirerek bu değerlendirmeye katkı vermeye devam ediyorlar. Okurumuz Önder Astel ise, hepimizin dikkatinden kaçan çok önemli bir detayı gözler önüne sermiş:

"Yüksel Bey merhaba, yazımın kısaca konu başlığı türkülerimiz.

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, 'O Ses Türkiye'nin iki finalisti de türkü okuyan arkadaşlardı. Hatta üst turlara kadar gelen Barış ve Baran da türkü okuyorlardı.

Geçen sezonlardan birinci olan Dodan, iyi türkü okuyandı.

Dodan'la birlikte finale kalan Yener Bulut ve Ümit Durak da türkü okuyarak finale çıkmışlardı.

Başka bir şampiyon Emre ise finalde türkü performansı ile birinciliği kazandı.

Hatta başka bir şampiyon Mustafa Bozkurt da türküler ile başarıyı elde etmişti. Yani kısaca, türkü okuyan finale daha rahat çıkar ve sesi de güzelse birinci olma şansı çok yüksek olur. Çünkü türkülerde hayat var, yaşanmışlık var, acı var, özlem var, dert var, keder var, gam var, gözyaşı var vs... Kim ne derse desin, türküler bizim özümüzdür.

Türküler, Türkiye'dir. Türküler, Anadolu'dur. (Tarkan'dan 'Cuppa cuppa cuppa cuppala cuppa cuppa' şarkısı ile ilerleyen görmedim hiç)"

YAZAR NOTU: Bu tespitten, gelecek sezon yarışmada görev yapacak jüri üyelerine önemli bir tüyo çıkıyor: Türkücü adaylara yatırım yapan, kazanır!