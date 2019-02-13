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YÜKSEL AYTUĞ
13 Şubat 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

‘Çok Güzel’ geliyorlar

Şov dünyamıza pek çok yeni yetenek kazandıran 'Çok Bunlar'ın ikinci nesli, Kanal D ekranlarından pazar akşamı seyirciye merhaba dedi.
BKM Mutfak'ın şefi , yine güzel bir menü hazırlamış.
Ekipte yıldız olmaya aday pek çok genç var. Zaten bunlardan birkaçının isimlerinin yanına, rol aldıkları 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde uğurlu tik'imi atmıştım. Örneğin, damat adayını oynayan Atakan Çelik'in oyunculuk kumaşı gerçekten de kaliteliydi. Filmde performansına hayran kaldığım 'Küçük dev adam' Hilmi Deler ise 'Çok Güzel Hareketler'in daha ilk haftasında gönülleri fethetti.
Ama biri daha var ki, onun isminin altını daha kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum: Safa Sarı... Sadece iyi bir oyuncu değil, müthiş bir taklit ustası. 'Organize İşler'de nalburun sürekli kandırılmaya aday saf oğlunu canlandırırken, pırıl pırıl parlıyordu. Bundan böyle gözüm hep üzerinde olacak.
Ancak skeçlerin yazım aşamasında Yılmaz Erdoğan'ın gençlere biraz daha omuz vermesinde fayda var. İçlerinde güzel metinler de vardı ama 'ham' olanlar çoğunluktaydı.
Bir de 'in ardından yeni takdimci Cihan Talay'ı biraz soğuk ve durağan bulduğumu söylemeliyim.
Ama iyi biliyorum ki, BKM Mutfak'ın yemekleri, zamanla 'yağına bindikçe' lezzet kazanıyor

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