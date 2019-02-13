Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Yazık oldu Başyayla’ya
YÜKSEL AYTUĞ
13 Şubat 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Yazık oldu Başyayla’ya

' ile ', hafta sonları Show TV'de ilgiyle izlediğim programlardandı.
Sanatçı Başyayla hem Anadolu'ya köy köy gezip saklı lezzetleri ortaya çıkartıyor, hem de onları 'türkü tadında' ekrana getiriyordu. Benzerlerinden en büyük farkı ise samimiyetiydi. Başyayla, insanlarla kurduğu sıcak ilişkisi, saygısı, terbiyesi ile sadece ziyaret ettiği yerlerdeki değil, ekran başındaki hemen herkesin sevgisini kazanıyordu.
Geçen hafta programın final yaptığını duyunca şaşırdım. Ivır zıvır programlar ve dizi tekrarlarıyla 'doldurulan' hafta sonu ekranında Başyayla'ya yer bulunamamasını anlamış değilim.
Umarım 'Lezzet Yolculuğu' bir başka ekranda devam eder.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN