'Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu', hafta sonları Show TV'de ilgiyle izlediğim programlardandı.

Sanatçı Başyayla hem Anadolu'ya köy köy gezip saklı lezzetleri ortaya çıkartıyor, hem de onları 'türkü tadında' ekrana getiriyordu. Benzerlerinden en büyük farkı ise samimiyetiydi. Başyayla, insanlarla kurduğu sıcak ilişkisi, saygısı, terbiyesi ile sadece ziyaret ettiği yerlerdeki değil, ekran başındaki hemen herkesin sevgisini kazanıyordu.

Geçen hafta programın final yaptığını duyunca şaşırdım. Ivır zıvır programlar ve dizi tekrarlarıyla 'doldurulan' hafta sonu ekranında Başyayla'ya yer bulunamamasını anlamış değilim.

Umarım 'Lezzet Yolculuğu' bir başka ekranda devam eder.