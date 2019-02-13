Atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'i ilgiyle takip etmemin nedenlerinden biri de, programı topluma açılan bir pencere, sosyal bir laboratuvar olarak görüyor olmam.

Program bana çok sayıda veri sağladı. Örneğin; eğitim sistemimizin ne denli yetersiz olduğu konusunda iyice gözümü açtı. Zira anlı şanlı üniversitelerin havalı öğrencileri daha ilk sorularda elenirken, öğretmenlerin, hatta koca koca profesörlerin en basit soruları bilememeleri, eğitim sistemimizin aslında nasıl sadece kitap satırlarına gömülü kaldığını, nasıl genel kültür vermekten uzak olduğunu belgeledi.

Hadi yarışmacılar sürekli 'heyecan' mazeretine sığınıyor diyelim. Peki ya stüdyodaki seyircilerin verdikleri yanlış yanıtları nasıl izah edeceğiz?

Geçenlerde Zeynep Altıntaş adlı yarışmacıya "Türkçe'ye Fransızca'dan geçen ve eş anlamlısı 'izlence' olan kelimenin doğru yazılışı hangisidir?" diye soruldu.

19 yaşındaki yarışmacı, seyirci jokeri hakkını kullandı.

Seyircilerin yüzde 48'i bu soruya "proğram" yanlış yanıtını verdi. Yarışmacı da doğru yanıt "program" yerine seyircilere uyunca erkenden yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Türkçemiz elden gideli çok oluyor da; benim asıl anlayamadığım, günde 5.5 saatini ekran başında geçiren bir ülkede vatandaşın yarısının 'Program' yazamaması...