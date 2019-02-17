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YÜKSEL AYTUĞ
17 Şubat 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Bu şarkılar ölür mü?

Bu aralar televizyonda ne zaman bir reklam kuşağı izlesem, karşımda grubunu buluyorum.
Zira ünlü grubun şarkıları şu anda iki ayrı reklam filminde kullanılıyor.
Fly Kart reklamında üçlü, bir uçağın kanadında 'Sen neymişsin be abi'nin, reklam için düzenlenmiş versiyonunu söylüyor. Vodafone reklamında ise MFÖ'nün 'Mecburiyetten' şarkısı, 'Memnuniyetten' olarak devşiriliyor.
Hafızamı biraz yoklayınca MFÖ ve şarkılarının bugüne kadar pek çok reklam filminde kullanıldığını, hatta grubun bu alanda küçük çaplı bir rekorun sahibi olduğunu fark ettim.
(Albeni, Shop&Miles, Pepsi, Garanti Bankası, BP ilk aklıma gelenler) Bence Reklamcılar Derneği, sektöre katkılarından dolayı MFÖ'yü özel bir şiltle onurlandırmalı.
Peki MFÖ şarkılarının sürekli 'reklam sesi' olmalarının sırrı ne? Bence 'zamansız' olmaları...
Adamlar öyle şarkılar yapmışlar ki, o şarkı çıktıktan 30 sene sonra ilk kez dinleyen genç de mest oluyor, 70 yaşında o şarkıyla anılara dalan ihtiyar da...
Bir reklamcı için bundan güzel 'servis tabağı' mı olur...

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