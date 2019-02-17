Atv'nin haber bülteninde gördüm. Bir inşaat firması, hayata geçirmeyi planladığı 'geleceğin marketinin' animasyonunu hazırlamış.

Buna göre; otomobilinizden hiç inmeden, marketin içinde dolaşıp ihtiyaçlarınızı raflardan alarak, otomobilinize koyabiliyorsunuz.

Sunucu Nihan Günay, "Doğrusu bu marketi pek beğenmedim" diyerek sebebini şöyle açıkladı: "Bu marketler bizi iyice hareketsizleştirip sağlığımızı bozabilir." Haklıydı. Bütün dünya insanları otomobillerinden indirip bisikletlere binmeye teşvik ederken yapılacak şey miydi bu? Benim aklıma ise otomobilli marketin bir başka sakıncası geldi. Otomobilinizle rafın yanına yanaşıp açıktaki yiyecekleri alıyorsunuz da, onca otomobilin çıkardığı egzoz gazının yapışıp kaldığı o yiyecekleri afiyetle(!) mideye indirmiyor musunuz?

Bence bu market, dünya üzerindeki tüm otomobiller elektrikli olana kadar hayal olarak kalmaya devam etmeli!