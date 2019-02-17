'Survivor'da geçen yıllarda yayınlanan Ünlüler- Gönüllüler kapışması, neredeyse ekrana geldiği her gün reyting listelerinin zirvesinde yer alıyor, diziler, programlar ve haber bültenleri onun yanına bile yaklaşamıyorlardı.

'Survivor' neredeyse haftanın beş günü reytinglerin efendisiydi. Bu yıl yarışma 'milli' konsepte büründü.

Türkiye ile Yunanistan takımları karşı karşıya geldi.

Ancak 'Survivor', bazı günler diğer programlara geçildi, önceki yıllarda elde ettiği reyting sonuçlarını arar oldu. Peki bu düşüşün sebebi ne?

Öncelikle söylemeliyim ki, Yunan takımının ve Yunan sunucunun konuşmaları sırasında ekrana bindirilen alt yazıları okumak, pek çok izleyici için 'işkence' haline dönüştü.

Malum, okumayı pek sevmeyiz. Sinemada alt yazılı yerine seslendirmeli seansları tercih ederiz. Hele adalar birleşip de iki takım oyuncuları arasındaki muhabbet İngilizceye dönüştüğünde bu sorun daha da büyüyecek.

İkincisi, mesele 'milli' olunca; gıybet, kulis, ayak kaydırma gibi 'Survivor'ı izleyici gözünde cazip kılan durumlar ortadan kalktı.

Bu da izlenme oranlarını düşürdü.

Ayrıca ekran başında 'herkesin aynı takımı tuttuğu' bu konsept, sanki 'Survivor' ruhuna pek uymadı.

Dost, acı söyler. Acun ve ekibinin duruma bir an önce el atmasında fayda var.