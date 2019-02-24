Atv'nin sevilen sunucusunu bu kez haber bültenlerindeki başarısı için kutlamayacağım. Başlıktaki 'Bravo'nun sebebi, Günay'ın usta aşçılığı...

Atv'de hafta içi kahvaltı haberlerini, hafta sonunda ise ana haber bültenini sunan Nihan Günay, kanalda pazar günleri yayınlanan 'Dizi TV' programı için bu kez mutfağa girip hünerlerini gösterdi. Mönüsünde yağsız, şekersiz, unsuz cheesecake tarifi vardı.

Ekranda ünlü şeflerin ve yemek programı sunucularının sırf 'sağlıklı' diye önümüze sürdükleri saçma sapan tariflerden yıldığım için Nihan'ın reçetesine biraz temkinli yaklaştım. Ama gördüm ki: içinde badem unu, hurma, labne ve kahvenin yer aldığı ve tadının enfes olduğu her halinden belli enfes bir tatlı çıktı ortaya.

Beni en çok şaşırtan ise, Nihan'ın tatlısının içine iki çimdik sumak eklemesiydi.

Daha önce hiçbir yerde görmemiştim. İşte ben 'özel tarif' diye buna derim.

Tarifi sadece izlemekle de yetinmedim. Mutfağa girip uyguladım da... Gerçekten de damak çatlatan bir lezzete ulaştım. Özellikle şeker, tansiyon, alerji gibi rahatsızlıkları yüzünden tatlılara hasret kalan hastalar için harika bir alternatif.

Ne yalan söyleyeyim, Nihan bir yemek programı sunsa, tereddütsüz abonesi olurum. Tarifi merak edenler, 'Dizi TV'nin 17 Şubat bölümüne herhangi bir arama motorundan ulaşabilirler.