BeIN Sports'ta perşembe gecesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupası maçlarını arka arkaya izleyince, bizim maç yönetmenlerine nasıl şükrettim anlatamam.

Zenit-Fenerbahçe maçında Rus rejisi, Benfica- Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli yönetmen ekran başındaki izleyicileri çıldırttı. Maçın en önemli pozisyonları tekrarlara, gereksiz yedek kulübesi ve tribün detaylarına kurban gitti.

Biliyorsunuz; maçları yöneten hakemlere başarılarına göre puan veren gözlemciler var. Kötü puan alan hakem dinlendiriliyor veya bir daha maç alamıyor. Acaba diyorum UEFA, Avrupa kupalarındaki maçlara bir de 'yayın gözlemcisi' koysa, kötü maç yayını yapan yönetmene puan verse, seyirciye eziyet edip düşük not alana bir daha maç yayınlatmasa nasıl olur?