Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Maç yayını rezilliği
YÜKSEL AYTUĞ
24 Şubat 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Maç yayını rezilliği

BeIN Sports'ta perşembe gecesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupası maçlarını arka arkaya izleyince, bizim maç yönetmenlerine nasıl şükrettim anlatamam.
Zenit-Fenerbahçe maçında Rus rejisi, Benfica- Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli yönetmen ekran başındaki izleyicileri çıldırttı. Maçın en önemli pozisyonları tekrarlara, gereksiz yedek kulübesi ve tribün detaylarına kurban gitti.
Biliyorsunuz; maçları yöneten hakemlere başarılarına göre puan veren gözlemciler var. Kötü puan alan hakem dinlendiriliyor veya bir daha maç alamıyor. Acaba diyorum UEFA, Avrupa kupalarındaki maçlara bir de 'yayın gözlemcisi' koysa, kötü maç yayını yapan yönetmene puan verse, seyirciye eziyet edip düşük not alana bir daha maç yayınlatmasa nasıl olur?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN