Evin çarşı-pazar işleri bendedir.

Vakit bulursam, 15 günde bir semt pazarına uğrarım. Diğer ihtiyaçları da haftalık olarak civardaki marketlerden sağlarım.

Bu hafta bir değişiklik yaptım.

Gazete ve haber bültenlerinde tanzim satışların sanal ortamda da yapıldığı haberini duyunca, ben de denemeye karar verdim.

Önce bir arama motorundan eptt-tanzim bölümüne giriş yaptım. Önümde ürünler açıldı. Kilosu 2 liradan üç kilo soğan, yine kilosu 2 liradan üç kilo patates ve kilosu 6 liradan bir kilo çarliston biberi elektronik sepetime ekledim. 4 lira kargo ücreti ile beraber 22 lirayı kredi kartımdan kestirdim. Ürünler kısa sürede kapıma teslim edildi. Baktım, hepsi seçmece.

İçlerinde bir tane çürük çarık mal yok.

Aynı alışverişi pazar ya da marketten yapsaydım, en az iki katı para ödeyecektim.

Ayrıca yakacağım mazot ve vereceğim otopark ücretinden de tasarruf ettim. Üstelik, otomobilimin bagajından, eve kadar yapacağım hamallıktan da kurtuldum.

Ne diyeyim; yapandan, yaptırandan Allah bin kere razı olsun!