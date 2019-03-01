Geçen hafta, severek izlediğim 'Çukur' dizisindeki senaryo yalpalamaları ile ilgili bir yorum kaleme almıştım. Sıra, dizide garibime giden durumlarda...

İlk bölümde mahalleye yabancı sinek girse damlara çıkıp meşaleler yakarak Koçovalılar'ı haberdar eden ahali, bu kez Karakuzular düğün konvoyu gibi Çukur'a gelirken sadece protesto etmekle yetindiler. O sırada bizimkiler kahvede bekleşirken, "Nerede kaldı bunlar yahu?" diye merak içindeydiler.

Bir de dizide onca adam dövülüyor, yaralanıyor, ölüyor, dükkanlar yakılıp yıkılıyor ama mahalleye bir tek polis uğramıyor. Hatta bir ara Bulgarlar helikopterle mahallenin üzerine 'kuzu kellesi' serperken bile ortalıkta ne polis, ne bekçi vardı. Ben hayatımda bu kadar 'derin" bir 'Çukur' görmedim!