Oyuncu ve sunucu Jess Molho son derece ilginç anıyı, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında anlattı.

20 yıl önce merhum yapımcı Osman Yağmurdereli, Jess'i ofisine çağırmış.

"Arzum Onan ile senin başrolde oynayacağın bir mahalle dizisi çekmek istiyoruz" demiş.

Sonra uzun uzun Avrupai görünümlü, bebek yüzlü Jess'e bakmış.

Ekibine, "Bana bir bıyık bulun" demiş. Bıyığı getirip, Jess'e takmışlar.

"Yok, olmadı" demiş Yağmurdereli, "Sakal getirin..." Sakalı da Jess'in yüzünde denemişler. Rahmetli Osman Ağabey'in yüzü iyice asılmış. Hayal kırıklığı içinde, "Yok, yemezler" demiş.

Jess merak içinde sormuş:

"Neyi yemezler ağabey?" Tecrübeli yapımcı anlatmış:

"Seni diziye koysam, aile bulamam. Aile bulsam, uygun çevre bulamam. Kusura bakma, seni çağırdım buraya ama bu iş olmaz..." Şimdilerde dolgulu elmacık kemikleri, takma kirpikleri, dövme kaşları, botokslu dudakları, boyalı saçları ve french manikürleriyle köylü kadınları canlandırmaya çalışan pek çok 'Nişantaşı dilberi' izliyoruz ya, yeri gelmişken nakledeyim istedim.