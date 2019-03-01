"Hoppalaaa, o da nereden çıktı? Alp Kırşan bu sene yarışmayı bile sunmuyor" dediğinizi duyar gibiyim. Ama bana göre bu yılki 'Survivor'ın kesin galibi sevgili Alp Kırşan kardeşim.

Neden mi? Anlatayım...

Alp Kırşan'ın bu sezon 'Survivor'da sunucu olarak yer almaması üzerine çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Hatta Acun Ilıcalı ile kavga ettiği bile iddia edildi. Ancak Kırşan işin aslını bir röportajda açıkladı. Meğer önüne gelen 'Aile mi kariyer mi?' kavşağında, 'aile' tercihini kullanmış. Zira ilk çocuğunun doğumundan sonraki 'Survivor' gurbeti ona çok zor gelmiş. Ardından ikinci çocuğu da doğunca bu kez kilometrelerce ötede olmak yerine, ailesinin yanında bulunmayı tercih etmiş.

Babalığı yeni tatmış biri olarak Alp'i çok iyi anlıyorum. Tabii ki, aileni geçindirmek için çalışmak zorundasın. Ama o miniğin ilk "Baba" deyişini, ilk adımını ıskalarsan, daha sonra parayla bile telafisi mümkün olmuyor. Bu nedenle Alp'e benden kocaman bir dokunulmazlık kolyesi... Bu sezonun galibi sensin. Allah seni evlatlarına bağışlasın kardeşim.