Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > ‘Survivor’ı Alp Kırşan kazandı
YÜKSEL AYTUĞ
01 Mart 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

‘Survivor’ı Alp Kırşan kazandı

"Hoppalaaa, o da nereden çıktı? Alp Kırşan bu sene yarışmayı bile sunmuyor" dediğinizi duyar gibiyim. Ama bana göre bu yılki 'Survivor'ın kesin galibi sevgili Alp Kırşan kardeşim.
Neden mi? Anlatayım...
Alp Kırşan'ın bu sezon 'Survivor'da sunucu olarak yer almaması üzerine çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Hatta Acun Ilıcalı ile kavga ettiği bile iddia edildi. Ancak Kırşan işin aslını bir röportajda açıkladı. Meğer önüne gelen 'Aile mi kariyer mi?' kavşağında, 'aile' tercihini kullanmış. Zira ilk çocuğunun doğumundan sonraki 'Survivor' gurbeti ona çok zor gelmiş. Ardından ikinci çocuğu da doğunca bu kez kilometrelerce ötede olmak yerine, ailesinin yanında bulunmayı tercih etmiş.
Babalığı yeni tatmış biri olarak Alp'i çok iyi anlıyorum. Tabii ki, aileni geçindirmek için çalışmak zorundasın. Ama o miniğin ilk "Baba" deyişini, ilk adımını ıskalarsan, daha sonra parayla bile telafisi mümkün olmuyor. Bu nedenle Alp'e benden kocaman bir dokunulmazlık kolyesi... Bu sezonun galibi sensin. Allah seni evlatlarına bağışlasın kardeşim.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN